Москва17 мая Вести.В первом квартале 2026 года количество звонков от мошенников сократилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, цифры отличаются в зависимости от оператора связи.

По его словам, эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами.

15 мая сообщалось, что мошенники активизировались перед ЕГЭ и предлагают купить якобы "слитые ответы" на экзамен или контрольные измерительные материалы.