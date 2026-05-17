Москва17 маяВести.В первом квартале 2026 года количество звонков от мошенников сократилось на 33-74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, цифры отличаются в зависимости от оператора связи.
По его словам, эти результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами.
15 мая сообщалось, что мошенники активизировались перед ЕГЭ и предлагают купить якобы "слитые ответы" на экзамен или контрольные измерительные материалы.