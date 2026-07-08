08:01 08 июля 2026 08:09 08.07.2026Сергей КузнецовОбществоВолодин: Запад делал все, чтобы навязать России однополые браки и отказ от детейВолодин: Запад делал все, чтобы навязать России однополые браки и отказ от детейСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеАмериканские военные начали наносить новые удары по Ирану00:47 НАТО предупредили о последствиях поддержки ударов вглубь России22:50 7 июлМакрон получил отказ при попытке поцеловать руку Эмине Эрдоган22:02 7 июлСМИ узнали сумму гонорара исполнительницы покушения на олигарха в Монако19:50 7 июлВ Москве поклонник вытолкал из окна девушку фитнес-тренера и покончил с собой17:48 7 июлУ подозреваемого в убийстве Березовской обнаружили комнату пыток16:01 7 июлВ Кремле рассказали, до какого момента продолжится СВО14:54 7 июлЗеленский прилетел в Турцию на саммит НАТО вместе с женой11:50 7 июлОбществоВячеслав Володин08.07.2026