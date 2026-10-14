Москва14 октВести.Президент России Владимир Путин никогда себе не позволял отвергать успехи предыдущих поколений. Об этом завил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, российский лидер делает все для преемственности.
У нас что ни новый генсек, то обязательно отвергал успехи всех предыдущих. Это что такое? Вот отдать должное Владимиру Владимировичу Путину, он никогда себе это не позволялсказал Володин в ходе пленарного заседания
Председатель Госдумы подчеркнул, что весь путь истории КПСС, когда речь идет о победах и комиссарах, — это победа советского народа.
5 сентября Путин заявил, что одной из ключевых задач сохранение памятных мест. По его словам, посещение таких мест помогает осознать преемственность поколений и собственную принадлежность к истории России.