Володин: Путин никогда не отвергал успехи своих предшественников

Володин заявил, что Путин никогда не отвергал успехи предшественников Володин: Путин никогда не отвергал успехи своих предшественников

Москва14 окт Вести.Президент России Владимир Путин никогда себе не позволял отвергать успехи предыдущих поколений. Об этом завил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, российский лидер делает все для преемственности.

У нас что ни новый генсек, то обязательно отвергал успехи всех предыдущих. Это что такое? Вот отдать должное Владимиру Владимировичу Путину, он никогда себе это не позволял сказал Володин в ходе пленарного заседания

Председатель Госдумы подчеркнул, что весь путь истории КПСС, когда речь идет о победах и комиссарах, — это победа советского народа.

5 сентября Путин заявил, что одной из ключевых задач сохранение памятных мест. По его словам, посещение таких мест помогает осознать преемственность поколений и собственную принадлежность к истории России.