Володин заявил, что враги хотят дискредитировать российскую демократию Володин: враги РФ хотят дискредитировать демократию, опирающуюся на волю людей

Москва13 окт Вести.Враги России пытаются дискредитировать демократию в стране, но она опирается на волю россиян. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, российская демократическая система более открытая и конкурентная.

Посмотрите, насколько пытаются постоянно дискредитировать нашу политическую систему, демократию в нашей стране враги сказал Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты

Председатель Госдумы подчеркнул, что враги России постоянно пытаются высказать свою точку зрения, что демократия в РФ якобы не соответствует каким-то стандартам, однако их стандарты – это отсутствие демократии.

2 октября завкафедрой сравнительной политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук заявил, что западные элиты искусственно создают образ внешнего врага в лице России. Это делается, чтобы отвлечь граждан от внутренних кризисов, подавить оппозицию и обеспечить сохранение своей власти.