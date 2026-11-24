Москва24 ноя Вести.Необходимо организовать электрическое движение по железнодорожному маршруту Саратов – Москва, что позволит сократить время в пути. Об этом сообщил канал "Володин. Саратов" в мессенджере MAX.

Госдума России обратилась к правительству с просьбой включить электрификацию железнодорожного участка Ртищево - Мичуринск в инвестиционную программу РЖД.

Электрификация этого участка необходима, если мы хотим ускорить время в пути. Это касается не только жителей Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тех, кто из Москвы добирается в Адлер, Алматы и другие города. Все, кто в этих направлениях совершают поездки, сталкиваются с данной проблемой отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАХ

Как уточняется, реализация проекта может сократить поездку из Саратова в Москву на 2 часа.