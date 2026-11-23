Лихачев сообщил о создании квантовой дорожной карты Росатома и РЖД

Росатом и РЖД готовят проект развития квантовых технологий до 2036 года Лихачев сообщил о создании квантовой дорожной карты Росатома и РЖД

Москва23 ноя Вести.Госкорпорация "Росатом" и ОАО "РЖД" завершают разработку совместной дорожной карты по развитию квантовых технологий до 2036 года, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев в интервью газете "Страна Росатом". Проект реализуется по поручению президента РФ.

В рамках разделения задач РЖД отвечает за направление квантовой связи, а "Росатом" — за квантовые вычисления, сенсоры и алгоритмы; к работе планируется привлекать зарубежных партнеров.

Кроме того, компании ведут разработку цифровых логистических сервисов и рассматривают возможность возвращения к проекту создания атомного поезда, для которого атомная отрасль готова поставлять накопители энергии.