В "Иннопрактике" рассказали о развитии квантовых технологий в России "Иннопрактика": Россия обладает всеми четырьмя платформами по квантам

Москва18 ноя Вести.Россия обладает всеми четырьмя основными платформами квантовых вычислений, и компания "Иннопрактика" плотно работает в этой области. Подробностями с ИС "Вести" поделилась первый заместитель генерального директора Наталья Попова.

Она отметила, что "Иннопрактика" является одним из соучредителей межуниверситетской квантовой сети (МУКС), в которую входят семь вузов, что позволяет апробировать технологические решения в сфере квантовой связи.

Эти решения уже работают. Это квантовое распределение ключей и защищенная доверенная связь, которую невозможно взломать по физическим принципам. Например, у РЖД протяженность этой квантовой сети – семь тысяч километров. Это очень много, это доверенная связь. Также это применяется в банковской сфере. То есть мы помогаем делать апробацию квантовой связи. Понятно, что по квантовым исчислениям и квантовым сенсорам это более далекие перспективы. Но что приятно, что Россия обладает всеми четырьмя платформами по квантам, поэтому здесь мы играем в эту гонку – кто быстрее разработает и на какой платформе рассказала Попова

Ранее в Росатоме сообщили, что квантовые вычисления, которые активно внедряются в атомной отрасли, также могут успешно применяться в телекоммуникациях и финансовом секторе.