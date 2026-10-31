В ФИАН рассказали об использовании квантовых алгоритмов в расчетах для Росатома

Ученые ФИАН использовали квантовые алгоритмы в расчетах для Росатома В ФИАН рассказали об использовании квантовых алгоритмов в расчетах для Росатома

Москва31 окт Вести.Ученые Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) с помощью квантовых алгоритмов провели расчет для отраслевого проекта Росатома "Прорыв". Подробности рассказал ИС "Вести" старший научный сотрудник лаборатории "Оптика сложных квантовых систем" ФИАН Александр Борисенко.

Ему и его коллегам предстояло рассчитать теплопроводность пластины.

В рамках проекта "Прорыв" нами был произведен расчет теплопроводности для пластины, к которой подводится тепло к нескольким точкам, а с какой-то точки отводится тепло. И необходимо рассчитать эту задачу в статике и в динамике - как у нас происходит распределение температур и тепловых потоков на данной пластине рассказал Борисенко

Ученые получили реальный результат, доказав, что квантовые алгоритмы можно применять для решения индустриальной задачи.

Когда есть индустриальная задача, необходимо выделить какую-то подзадачу и адаптировать под конкретное "железо". Это отдельная большая работа. Мы, со своей стороны, подготовили это "железо" и выполнили калибровку системы и поддерживали ее работоспособность, когда выполнялись вычисления объяснил Борисенко

В будущем квантовые алгоритмы могут помочь в создании новых материалов для атомных реакторов, рассказал ИС "Вести" директор по цифровизации проектного направления "Прорыв" Андрей Федоровский.