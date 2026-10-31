Росатом: квантовые вычисления могут применяться в телекоммуникациях и финансах

В Росатоме назвали ряд сфер применения квантовых вычислений за пределами отрасли Росатом: квантовые вычисления могут применяться в телекоммуникациях и финансах

Москва31 окт Вести.Квантовые вычисления, которые активно внедряются в атомной отрасли, также могут успешно применяться в телекоммуникациях и финансовом секторе. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель директора департамента по квантовым технологиям ГК "Росатом" Денис Хайретдинов.

По его словам, в сфере квантовых вычислений сегодня уже наступило будущее.

Будущее сегодня уже наступило. Например, телекоммуникации - тоже благодатнейшая почва для применения квантовых вычислений. Финансовый сектор – следующая история: оптимизация портфелей различных активов, оптимизация предложений. Когда квантовые вычисления будут внутри, то вам это предложение будет нравиться еще больше, потому что оно будет прямо, что называется, "в сердечко" рассказал Хайретдинов

В программе самого Росатома по применению квантовых вычислений - уже десятки проектов.

В атомной отрасли, где мы активно разворачиваем программу по применению квантовых вычислений, у нас в портфеле уже порядка 30 проектов добавил замдиректора департамента

Тем временем руководитель научных групп в "Росатом Квантовые технологии" и Российском квантовом центре Дмитрий Чермошенцев рассказал ИС "Вести", как квантовая физика помогает в создании сверхчувствительных детекторов.