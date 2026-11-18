В РФ разрабатывают документ о связанных с развитием квантовых технологий вызовах "Иннопрактика" создает меморандум о вызовах в развитии квантовых технологий

Москва18 ноя Вести."Иннопрактика" запустила проект по разработке первого в России межведомственного и межотраслевого документа, нацеленного на создание единого национального подхода к оценке "квантовой угрозы". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соответствующая инициатива была представлена 18 ноября на сессии "Квантовый мир будущего: национальный подход к обеспечению безопасности и техлидерства" в рамках XIII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Как отмечается, разработка меморандума призвана заложить основу для системной работы, направленной на подготовку отраслей промышленности к новым реалиям в этой области.

Развитие квантовых технологий открывает новые возможности для достижения технологического лидерства, в том числе благодаря их интеграции с искусственным интеллектом и другими сквозными технологиями. Вместе с тем отставание в этой области может создавать риски для технологического суверенитета, а появление квантовых компьютеров, способных решать практически значимые задачи, – новые вызовы для информационной безопасности. Наша цель – сформировать единый национальный подход к оценке "квантовых угроз" и подготовке инфраструктуры к новой технологической эпохе. Важно также объединить экспертные позиции федеральных органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, чтобы выработать согласованную позицию и конкретные меры действий сказала генеральный директор "Иннопрактики" Катерина Тихонова

В основе документа будет лежать анализ российского и международного опыта, научно-обоснованная оценка сроков появления "квантовой угрозы" и ее возможных последствий, а также изучение готовности основных отраслей экономики.

Формирование такого документа требует объединения усилий широкого круга участников. Мы приглашаем представителей федеральных органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций, топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, финансового сектора и других отраслей присоединиться к разработке меморандума. Только совместная работа позволит выработать комплексные решения, необходимые для своевременной подготовки России к квантовому будущему подчеркнула Тихонова

По итогам исследования специалисты сформируют аналитический доклад с оценкой масштабов и сроков наступления "квантовых угроз", а также перспектив для ключевых отраслей экономики.