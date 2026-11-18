Москва18 нояВести.Российские железные дороги и компания "Иннопрактика" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере развития квантовых технологий. Также они займутся вопросами безопасности и обеспечением технологического лидерства РФ. Об этом сообщила пресс-служба "Иннопрактики".
Подписание соглашение между компаниями состоялось на полях XIII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" 18 ноября.
Развитие квантовых технологий открывает новые возможности для достижения технологического лидерства России и одновременно требует своевременной подготовки к новым вызовам. ОАО "РЖД" является компанией-лидером в области квантовых коммуникаций и обладает значительными технологическими и инфраструктурными компетенциямипояснила замгендиректора "Иннопрактика" Наталья Попова
Обе стороны намерены объединить свои научные и экспертные компетенции для развития квантовых технологий. Это позволит им выстроить системную работу, а также ускорить разработку и внедрение современных прорывных технологий.
"Иннопрактика" проводит исследования рынка квантовых технологий в России и за рубежом, а также активно участвует в практических испытаниях квантовых технологий, выступая связующим звеном между наукой, государством и бизнесом. Наша общая задача – системное формирование национального контура информационной безопасностиподчеркнул председатель правления РЖД Олег Белозеров
Ранее стало известно о том, что "Иннопрактика" запустила разработку первого в России Меморандума о вызовах в развитии квантовых технологий. Это межведомственный и межотраслевой документ. Он определяет единых подход к оценке "квантовой угрозы".