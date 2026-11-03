Москва3 ноя Вести.Свыше трех тысяч новых мест для учеников создадут в школах Саратова до конца года. Это решит вопрос перехода с двухсменного обучения на односменное, а также позволит организовать группы продленного дня. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в регион.

По его словам, количество новостроек растет, меж тем социальная сфера не успевает развиваться: многие микрорайоны построены без школ, детских садов и поликлиник.

Мы сейчас, по сути, решаем накопившиеся проблемы годами. Это пятая школа, которую мы будем здесь сдавать для того, чтобы решить проблему с формированием социальной структуры этого большого микрорайона, где проживает уже более 40 тысяч человек. Это решит вопрос и перехода с двухсменного обучения на односменную. Это дает возможность организовать группу продленного дня… Все это позволяет создать уже более высокое качество жизни как для детей, так и для родителей сообщил Володин

В Саратове в самых густонаселенных районах завершается строительство двух школ на 1100 и 825 мест, а в двух образовательных учреждениях введут в эксплуатацию дополнительные корпуса для 700 человек. Еще одна школа на 550 мест находится на завершающем этапе возведения, и скоро сможет принять первых учеников. Реализация этих проектов проходит по инициативе и при поддержке председателя Госдумы.