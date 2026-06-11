Волонтер-2025: Анна Плужникова не ожидала, что награду ей вручит лично Путин Волонтер-2025: Анна Плужникова не ожидала, что награду ей вручит лично Путин

Москва11 июн Вести.Анна Плужникова, удостоенная награды "Волонтер года — 2025" из рук президента РФ Владимира Путина, призналась ИС "Вести", что масштаб события превзошел ее ожидания: изначально она готовилась ко встрече с "президентом премии".

Анна — участница миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. С самого детства она мечтала стать медсестрой или социальным работником, но не разрешили врачи по состоянию здоровья.

У меня инвалидность, у меня металлоконструкция в позвоночнике, и она со мной где-то с 13 лет, сейчас мне 31… Мне очень нравилось находиться в больнице из-за того, что я могла там работать: ходить со всеми, разговаривать, всем помогать. И я зашла в бокс, в котором лежала после реанимации, там с мамой лежал мальчик, которого только перевели из реанимации, ему еще было очень тяжело. И я с ней поболтала, рассказала, что все будет супер, как это умеют дети в 13 лет. И я помню, что она заплакала, очень меня поблагодарила. И я тогда подумала: "Кажется, это то, что я хочу делать, и то, что, вероятно, у меня получается поделилась она

Так Анна выбрала профессию психолога, а волонтерство сделала своей второй жизнью.

Узнав про катастрофу в Анапе, девушка сразу купила туда билеты. Изначально она планировала остаться на две недели, проверить, получится ли по здоровью, но когда поняла, что все в порядке, решила задержаться. Две недели превратились в три месяца. Она работала на кухне для добровольцев, очищавших берег от мазута.

Через несколько месяцев после возвращения домой Анне написали из премии "Мы вместе".

Сказали, что я номинирована на волонтера года. Подумала: ну, номинирована, то есть мысли даже не было, что из этого может выйти что-то масштабное. Когда мне говорили, что будет президент вручать, я не понимала, что это президент страны. Я думала, может, президент премии улыбается Анна

Теперь Анну приглашают на форумы, образовательные программы как волонтера года. У нее появился доступ в сообщества, где помогают создавать свои проекты, и она уже знает, чем хочет заняться.