Вован и Лексус рассказали, как разыграли руководство OpenAI Вован и Лексус: OpenAI планирует расширить военное сотрудничество с Украиной

Москва18 ноя Вести.Украинский чиновник из Сан-Франциско помог российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову) организовать звонок руководству американской OpenAI, в результате которого выяснилось, что компания-разработчик ChatGPT намерена расширить военное сотрудничество с Украиной. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

Главный парадокс этой истории в том, что компания, которая учит искусственный интеллект отличать правду от обмана и разрабатывает системы защиты от сложнейших угроз будущего, оказалась уязвима перед одной из старейших человеческих технологий - умением убедительно представиться другим человеком отметили пранкеры

По их словам, организация разговора заняла несколько недель. Пранкеры рассказали, что сначала они связались с высокопоставленным украинским чиновником в Сан-Франциско, представившись руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым. Как выяснилось, этот чиновник уже какое-то время пытался наладить контакты с OpenAI через украинскую диаспору в Калифорнии.

Он уже поддерживал связь с Сашей Бейкер – главой направления политики национальной безопасности OpenAI, которая имела тесные контакты с Украиной еще со времен своей работы в Пентагоне, рассказали Вован и Лексус.

Они добавили, что в настоящее время украинская сторона всеми возможными способами пытается получить доступ к самым передовым американским технологиям ИИ.

Украинский чиновник организовал разговор с OpenAI для того, чтобы Умеров убедил руководство компании предоставить Украине доступ не только к стандартным гражданским технологиям, но и к передовым моделям искусственного интеллекта (frontier AI), а также технологиям ИИ, предназначенным для военного применения пояснили пранкеры

На вопрос, довольны ли они беседой, Вован и Лексус ответили: "Да, особенно тем, что показали внутренние споры внутри компании: предоставлять ли военный ИИ Украине или нет. Надеемся, что после этого агрессивного пыла в компании поумерится".

По словам пранкеров, в OpenAI официально подтвердили пранк и проводят расследование.

Но им стоит заняться в первую очередь собственным руководством, которое, несмотря на то, что отвечает за национальную безопасность, попадается на такие уловки заключили они

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус внесены в базу главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.