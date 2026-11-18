Пранкеры узнали от украинского замминистра о размещении оружия на складах Замминистра финансов Украины признался в использовании ВСУ гражданских складов

Москва18 ноя Вести.Заместитель министра финансов Украины Александр Кава в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что украинские военные иногда используют гражданские складские объекты для своих нужд. Запись беседы пранкеры разместили в своем Telegram-канале.

Во время разговора Каву спросили, могла ли военная техника находиться на складах Wildberries, по которым наносили удары ВСУ. В ответ он рассказал, что украинские военные сами использую гражданские склады для своих нужд.

Мы иногда вынуждены использовать такие объекты из-за непосредственной близости к границе, к линии фронта ответил украинский чиновник

Ранее пранкеры рассказали, как разыграли руководство американской OpenAI и раскрыли планы по расширению сотрудничества с киевским режимом. Причем звонок им помог организовать украинский чиновник из Сан-Франциско.