Москва18 нояВести.Заместитель министра финансов Украины Александр Кава в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что украинские военные иногда используют гражданские складские объекты для своих нужд. Запись беседы пранкеры разместили в своем Telegram-канале.
Во время разговора Каву спросили, могла ли военная техника находиться на складах Wildberries, по которым наносили удары ВСУ. В ответ он рассказал, что украинские военные сами использую гражданские склады для своих нужд.
Мы иногда вынуждены использовать такие объекты из-за непосредственной близости к границе, к линии фронтаответил украинский чиновник
Ранее пранкеры рассказали, как разыграли руководство американской OpenAI и раскрыли планы по расширению сотрудничества с киевским режимом. Причем звонок им помог организовать украинский чиновник из Сан-Франциско.