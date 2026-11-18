Глава Минфина Украины признался Вовану и Лексусу, что денег на 2027 год нет

Минфин Украины признался пранкерам, что у Киева нет денег на будущий год Глава Минфина Украины признался Вовану и Лексусу, что денег на 2027 год нет

Москва18 ноя Вести.Министр финансов Украины Сергей Марченко в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что у киевского режима почти нет денег на 2027 год. Об этом пранкеры рассказали агентству РИА Новости.

Вован и Лексус пояснили, что представились Марченко и его заместителю Александру Каве богатым немецким инвестором, после чего чиновники с радостью согласились с ним на разговор.

Беседа с Марченко шла 20 минут. На ней министр признался, что финансовое положение Киева стало крайне удручающим. Отдельно он пожаловался, что в начале украинского конфликта США были одним из основных спонсоров Украины, но сейчас Белый дом не планирует оказывать Киеву какую-либо существенную помощь.

Финансовая ситуация на Украине сегодня настолько тяжелая, что Киев ищет любую возможность, кто бы что-то дал… Желательно, безвозмездно. Поэтому украинский министр и купился без оглядки на этот пранк. Решил, что сейчас ему перепадет много-много денег сказали Вован и Лексус

Ранее Александр Кава признался Кузнецову и Столярову, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) используют гражданские склады для своих нужд.

До этого Вован и Лексус разыграли руководство американской компании OpenAI и выяснили, что она планирует расширить сотрудничество с киевским режимом.