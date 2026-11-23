Воздушное пространство над заповедником в Приморье закрыли Над Дальневосточным заповедником в Приморье закрыли воздушное пространство

Москва23 ноя Вести.Минтранс по инициативе Минприроды РФ и дирекции заповедников "Земля леопарда" закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником. Об этом сообщила пресс-служба "Земли леопарда".

Уточняется, что до этого было запрещено летать ниже двух километров, но это правило регулировалось только природоохранным законодательством. теперь же границы акватории и островов в заливе Петра Великого внесены в аэронавигационные карты, и авиадиспетчеры не смогут согласовать ни один маршрут над этой зоной без резрешения дирекции.

Если до этого за незаконную посадку частного вертолета или легкомоторного самолета пилотам грозил максимум штраф от трех до пяти тысяч рублей, то теперь могут последовать более серьезные санкции вплоть до лишения летной лицензии.

Вместе с Минприроды и Минтрансом России мы выстроили слаженную межведомственную работу и добились того, чтобы природоохранный режим был подкреплен инструментами воздушной навигации. Теперь заповедник надежно защищен сразу в трех средах – на суше, на воде и в небе, что гарантирует покой редким птицам и морским обитателям залива Петра Великого подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк

В пресс-службе уточнили, что меры приняли, чтобы защитить от шума морских млекопитающих и редких птиц, гнездящихся на заповедных островах, в том числе на Фуругельме – самом южном острове России.