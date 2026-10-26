Возгорание леса в "Кудеяровой пещере" угрожает саратовскому селу Лох В Саратовской области горит "Кудеярова пещера", под угрозой оказалось село Лох

Москва26 окт Вести.В Саратовской области уже несколько дней горит лес памятника природы "Кудеярова пещера", огонь угрожает популярному у туристов селу Лох. О чрезвычайной ситуации сообщает сообщество "Лоховская жизнь" в соцсети "ВКонтакте".

В Лоху горит лес памятника природы "Кудеярова пещера"… Очень больно видеть зарево, потому что знаем, сколько в этих местах лежанок оленей, разной живности, краснокнижных растений говорится в одном из постов

Отмечается, что огонь охватил сосны на Маруновой горе, которая расположена напротив Кудеяровой и входит в состав особо охраняемой природной территории.

На борьбу с огнем вышли почти все мужчины – жители села. Они пытаются не дать огню перекинуться на дома, стоящие вдоль опушки леса и не имеющие противопожарного барьера. Однако жители признают: своими силами потушить огонь не удастся. Позднее к ним присоединились сотрудники лесничества и администрации.

Падают деревья, косули орут в овраге, огонь движется к ближайшим соснам… очень быстро, любое дуновение ускоряет его движение в разы пишут местные жители

Не благоприятствует и прогноз погоды: синоптики обещают неделю без осадков и с восточным ветром.