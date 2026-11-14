В Ростовской области возобновлено движение по мосту через реку Миус

Возобновлено движение по поврежденному БПЛА мосту через реку Миус В Ростовской области возобновлено движение по мосту через реку Миус

Москва14 ноя Вести.Движение по автодороге Р-280 через реку Миус восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в MAX.

Водителей призывают соблюдать требования временных дорожных знаков, следовать сигналам регулировщиков, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.

Движение автотранспорта по автомобильной дороге Р-280 восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту через реку Миус говорится в публикации

Почти неделю назад, 8 ноября, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате падения обломков вражеского беспилотника перекрыто движение на трассе Р-280 по пути к мосту через реку Миус.