Москва14 нояВести.Движение по автодороге Р-280 через реку Миус восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в MAX.
Водителей призывают соблюдать требования временных дорожных знаков, следовать сигналам регулировщиков, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу.
Движение автотранспорта по автомобильной дороге Р-280 восстановлено в реверсивном режиме по технологическому мосту через реку Миусговорится в публикации
Почти неделю назад, 8 ноября, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате падения обломков вражеского беспилотника перекрыто движение на трассе Р-280 по пути к мосту через реку Миус.