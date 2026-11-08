В Ростовской области после атаки ВСУ на мост через Миус открыт объездной путь

Ростовским водителям предложили объездной путь после атаки ВСУ на мост В Ростовской области после атаки ВСУ на мост через Миус открыт объездной путь

Москва8 ноя Вести.В Ростовской области Госавтоинспекция опубликовала альтернативный маршрут движения после атаки ВСУ на мост через реку Миус. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Движение по участку автодороги Р-280 "Новороссия" в направлении моста через реку Миус перекрыто. В связи с ограничением движения Госавтоинспекция Ростовской области информирует об организации альтернативного маршрута в направлении города Мариуполя говорится в мессенджере

Протяженность альтернативного маршрута 58 км. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативный маршрут.

Ранее сообщалось, что дорожное полотно моста через реку Миас, а также строительная техника повреждены после падения обломков украинского беспилотника.