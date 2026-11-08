Москва8 нояВести.В Ростовской области Госавтоинспекция опубликовала альтернативный маршрут движения после атаки ВСУ на мост через реку Миус. Об этом ведомство сообщило в MAX.
Движение по участку автодороги Р-280 "Новороссия" в направлении моста через реку Миус перекрыто. В связи с ограничением движения Госавтоинспекция Ростовской области информирует об организации альтернативного маршрута в направлении города Мариуполяговорится в мессенджере
Протяженность альтернативного маршрута 58 км. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативный маршрут.
Ранее сообщалось, что дорожное полотно моста через реку Миас, а также строительная техника повреждены после падения обломков украинского беспилотника.