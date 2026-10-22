Туристка, впавшая в кому в Турции, госпитализирована в Петербурге

Впавшая в кому в Турции туристка доставлена в Петербург Туристка, впавшая в кому в Турции, госпитализирована в Петербурге

Москва22 окт Вести.В Санкт-Петербург доставили барнаульскую туристку, которая впала в кому на отдыхе в Турции, она госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, сообщает РИА Новости.

По информации дочери женщины, во время отдыха в Турции жительница Барнаула упала с лестницы и получила черепно-мозговую травму. Ей сделали операцию, но пострадавшая продолжает находиться в коме.

Семья решила перевезти женщину в Россию и собирала деньги на транспортировку. Позже дочь рассказала, что находящуюся в коме мать доставили в РФ и опубликовала фото из аэропорта Шереметьево сказано в публикации

Также дочь опубликовала фотографию женщины из больничной палаты.