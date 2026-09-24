Врач Болибок заявил, что 99,9% умерших от гриппа людей не были вакцинированы Болибок: 99,9% умерших от гриппа людей не были вакцинированы

Москва24 сен Вести.99,9% людей, умерших от осложнений гриппа, не были вакцинированы. Об этом ИС "Вести" заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Люди вакцинированные, они, по крайней мере, защищены от тяжелого варианта течения гриппа и осложнений, таких как вирусная пневмония, которая, к сожалению, тяжело вирусная протекает. Каждый год бывают люди, погибшие от гриппа, и каждый год выясняется, что все, кто погибли от гриппа, это, как правило, невакцинированные. 99,9% погибших – это невакцинированные люди сказал он

Ранее Владимир Болибок заявил, что в вакцину от гриппа будут включены три штамма вируса: два типа А – свиной и гонконгский, а также B.