Москва15 июнВести.Врач-невролог, кандидат медицинских наук и бывший главный врач больницы в Дагестане, боец с позывным Док рассказал, как после обращения в военкомат оказался на должности гранатометчика в зоне специальной военной операции.
По словам военнослужащего, которые приводит RT, изначально он рассчитывал служить по медицинской специальности, однако подходящих вакансий для врача на тот момент не оказалось.
Я даже не думал, что приду гранатометчиком. Я когда пришел на полигон — мне сказали здесь вакантных позиций на врача нетрассказал он
Боец отметил, что после этого поинтересовался доступными вариантами службы, и ему предложили должность гранатометчика.
По его словам, такое решение вызывало вопросы у знакомых и земляков, которые считали, что он должен работать исключительно врачом.
В настоящее время Док проходит службу в должности врача-ординатора 106-го медицинского батальона 42-й гвардейской дивизии.