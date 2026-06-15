Невролог из Дагестана рассказал о службе гранатометчиком в зоне СВО

Врач из Дагестана рассказал, как стал гранатометчиком на СВО Невролог из Дагестана рассказал о службе гранатометчиком в зоне СВО

Москва15 июн Вести.Врач-невролог, кандидат медицинских наук и бывший главный врач больницы в Дагестане, боец с позывным Док рассказал, как после обращения в военкомат оказался на должности гранатометчика в зоне специальной военной операции.

По словам военнослужащего, которые приводит RT, изначально он рассчитывал служить по медицинской специальности, однако подходящих вакансий для врача на тот момент не оказалось.

Я даже не думал, что приду гранатометчиком. Я когда пришел на полигон — мне сказали здесь вакантных позиций на врача нет рассказал он

Боец отметил, что после этого поинтересовался доступными вариантами службы, и ему предложили должность гранатометчика.

По его словам, такое решение вызывало вопросы у знакомых и земляков, которые считали, что он должен работать исключительно врачом.

В настоящее время Док проходит службу в должности врача-ординатора 106-го медицинского батальона 42-й гвардейской дивизии.