Хирург Петров рассказал о причинах аппендицита и его первых симптомах

Врач опроверг связь аппендицита с шелухой от семечек Хирург Петров рассказал о причинах аппендицита и его первых симптомах

Москва23 окт Вести.Ученые пока не установили единую причину развития аппендицита, поэтому связывать заболевание исключительно с питанием или физической активностью неправильно. Об этом RT рассказал кандидат медицинских наук Дионисий Петров.

Специалист пояснил, что одним из возможных механизмов развития заболевания считается закупорка просвета аппендикса плотными каловыми образованиями или увеличенной лимфоидной тканью. Однако такой механизм характерен не для всех случаев.

Редкие случаи обнаружения инородных тел, в том числе растительных частиц, в аппендиксе действительно описаны. Однако сама такая находка еще не доказывает, что именно она стала причиной воспаления. Убедительных доказательств того, что обычное употребление семечек или случайное проглатывание небольшого количества шелухи повышает риск аппендицита, нет подчеркнул он

Кроме того, отметил Петров, не существует также продукта, который можно исключить из рациона и гарантированно защитить себя от аппендицита.

Аналогичным образом не доказана связь возникновения воспаления с бегом, прыжками, занятиями спортом или поднятием тяжестей.

Ранее главврач московской поликлиники №220 Анна Косенкова опровергла миф о вреде проглоченных арбузных семечек. Они также не могут вызвать аппендицит, хотя иногда провоцируют вздутие.