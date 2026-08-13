Москва13 авг Вести.Случайно проглоченные арбузные семечки абсолютно безвредны. Об этом РИА Новости сообщила главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.

По ее словам, существует распространенный миф, что семечки арбуза могут вызвать аппендицит. Такое мнение не имеет под собой научных оснований. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать.

Для здорового человека случайно проглоченные арбузные семечки абсолютно безвредны. Однако при заболеваниях ЖКТ, например синдроме раздраженного кишечника, дивертикулярной болезни, семена арбуза могут спровоцировать вздутие, боль, расстройство стула или обострение недуга отметила врач

В начале августа в Москве стартовал сезон арбузов и дынь, который продлится до начала октября. Бахчевые растения поставляются в столицу из 40 регионов страны.

Ранее стал известен самый популярный сорт арбуза в России.