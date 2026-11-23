Москва23 нояВести.Девочка, пострадавшая в результате удара ВСУ по поселку Юбилейное в Луганске, находится в состоянии средней степени тяжести. об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ в MAX.
Восьмилетняя девочка, получившая ранения при атаке ВСУ на жилой квартал в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики 20 ноября, госпитализирована в отделение травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжестиговорится в сообщении
Уточняется, что раненая получила перелом костей таза и сотрясение головного мозга. Первичную хирургическую помощь ребенку оказали в Луганской республиканской детской клинической больнице, теперь же ей обеспечили симптоматическую лекарственную терапию. Хирургического вмешательства больше не требуется.