Пострадавшая при атаке ВСУ на Луганск девочка сейчас в состоянии средней тяжести

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при ударе ВСУ по Луганску девочки Пострадавшая при атаке ВСУ на Луганск девочка сейчас в состоянии средней тяжести

Москва23 ноя Вести.Девочка, пострадавшая в результате удара ВСУ по поселку Юбилейное в Луганске, находится в состоянии средней степени тяжести. об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ в MAX.

Восьмилетняя девочка, получившая ранения при атаке ВСУ на жилой квартал в поселке Юбилейное Луганской Народной Республики 20 ноября, госпитализирована в отделение травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести говорится в сообщении

Уточняется, что раненая получила перелом костей таза и сотрясение головного мозга. Первичную хирургическую помощь ребенку оказали в Луганской республиканской детской клинической больнице, теперь же ей обеспечили симптоматическую лекарственную терапию. Хирургического вмешательства больше не требуется.