Врачи Приморья извлекли у мужчины осколки БПА, оставшиеся после боевого ранения

Врачи удалили осколки БПА из ноги у мужчины в Приморье Врачи Приморья извлекли у мужчины осколки БПА, оставшиеся после боевого ранения

Москва4 сен Вести.В поликлинике Владивостокской клинической больницы № 4 врачи извлек у пациента из ноги осколки БПА, оставшиеся после боевого ранения, сообщается в MAX-канале медицинского учреждения.

Пациент жаловался на боли в области правого голеностопного сустава, отек и скованность движения. Боевое ранение осколками БПА несколько месяцев не давали мужчине покоя. В мягких тканях после ранее проведенных операций оставалось два крупных металлических осколка размером около 2–2,5 см и дробина. Они начали смещаться и провоцировать боль.

После рентгенологического исследования хирург Андрей Ли извлек два осколка отмечается в сообщении

Уточняется, что еще один фрагмент удалят после восстановления тканей.