Москва24 ноя Вести.Самая дорогая награда в советской истории и символ триумфа Красной армии в войне с нацистами - орден "Победа" - шедевр ювелирного искусства. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Самый редкий орден, врученный в 1944 году маршалу Жукова после освобождения правобережной Украины, впервые представят широкой публике. По словам директора Музея Победы, куда уже доставили награду, это настоящая сенсация, ведь орден "Победа" демонстрируется впервые.

Это прежде всего шедевр ювелирного искусства. И это очень знаковая историческая награда, потому что она изготавливалась в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году в апреле его уже вручили Георгию Жукову рассказал Школьник

Орден "Победа" содержит 174 бриллианта, вес которых составляет 16 карат. Он будет представлен в Музее Победы на выставке, посвященной 130-летию четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова.