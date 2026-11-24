На выставке к 130-летию маршала Жукова покажут уникальный орден "Победа" Орден "Победа" №1 покажут на выставке к 130-летию маршала Жукова

Москва24 ноя Вести.Орден "Победа" №1, врученный маршалу Георгию Жукову весной 1944 года за освобождение правобережной Украины, покажут на выставке, посвященной к 130-летию четырежды Героя Советского Союза. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В большом выставочном проекте участвуют пять музеев, два архива, семья маршала Жукова. Проект наполнен личными вещами, документами, связанными с великим маршалом. Жемчужиной этого проекта стал орден Победы, который Георгий Жуков получил первым рассказал он

Экскурсовод Екатерина Синицына отмечает, что эскиз ордена утверждал лично глава государства Иосиф Сталин.

Он предложил изобразить мирное голубое небо, на ордене это эмаль. Еще он сказал, мол, зачем изображать меня, когда есть такие символы, как Спасская башня, стена Кремля и Мавзолей. Также на ордене изображены лавровая и дубовая ветви сказала она

Эксклюзивный экспонат на выставке в Музее Победы будет представлен широкой аудитории с 26 ноября по 18 декабря 2026 года включительно.