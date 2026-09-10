Москва10 сен Вести.Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (ЦМВС) представит выставку, организованную в честь 120-летия со дня рождения адмирала, военного дипломата и кандидата военно-морских наук Николая Харламова. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспозицию разместят в Зале Победы. На ней покажут форму адмирала, государственные награды, кортик, фотографии и личные вещи. Уточняется, что часть материалов потомки военачальника передали музею специально к юбилею.

Подобные выставочные проекты исключительно важны для новых поколений россиян. Это свидетельство того, что мы помним свою историю и ее творцов, и этой памяти не должно быть конца говорится в сообщении

Особое место займут предметы, которыми Харламов пользовался во время службы в Великобритании: атлас, англо-русский словарь и книга с карикатурами о союзе России и Британии. Также впервые покажут саблю, подаренную ему во время освобождения Кореи, спасательный круг с большого противолодочного корабля "Адмирал Харламов" и модель этого корабля.

В годы Великой Отечественной войны Харламов возглавлял военную миссию СССР и был военно-морским атташе в Великобритании. Он участвовал в переговорах об открытии Второго фронта в Европе, отвечал за поставки по ленд-лизу Арктическими конвоями и был официальным наблюдателем от СССР при высадке союзников в Нормандии.

После войны Харламов командовал Балтийским флотом, работал в Китае и участвовал в создании военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Во время Карибского кризиса он отвечал за доставку советских ракет на Кубу из Севастополя.