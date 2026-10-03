Москва3 октВести.В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает местное агентство TASR.
На территории муниципалитета Кружлов в районе города Свидник в субботу открыли памятник маршалу Ивану Коневуговорится в сообщении агентства
По данным TASR, в церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, посол России в республике Сергей Андреев, представители Словацкого союза антифашистских борцов Ярослав Демиан.
В короткой речи Такач поблагодарил всех, кто принял участие в открытии памятника, отметив, что возводить памятники личностям, отдавшим свои жизни за то, чтобы словаки жили в свободной стране – это нормально.
Статуя была изготовлена словацким скульптором Славомиром Гибеем. Помимо статуи Конева, он также создал памятник маршалу Малиновскому в селе Старый Теков.
Словацкий союз антифашистов считает за честь отдать дань уважения и выразить слова благодарности личности Ивана Степановича Конева в местах, где в кровавой борьбе и со множеством жертв родилась наша свободазаявил председатель Союза антифашистов Ярослав Демиан
Маршал Конев командовал 1-м Украинским фронтом, участвовавшим в Карпатско-Дуклинской операции осенью 1944 года. Эта операция ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма.
В субботу в Словакии проходят памятные мероприятия к 82-летию Карпатско-Дуклинской операции.