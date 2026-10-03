В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу TASR: памятник советскому маршалу Коневу открыли в Словакии

Москва3 окт Вести.В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает местное агентство TASR.

На территории муниципалитета Кружлов в районе города Свидник в субботу открыли памятник маршалу Ивану Коневу говорится в сообщении агентства

По данным TASR, в церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, посол России в республике Сергей Андреев, представители Словацкого союза антифашистских борцов Ярослав Демиан.

В короткой речи Такач поблагодарил всех, кто принял участие в открытии памятника, отметив, что возводить памятники личностям, отдавшим свои жизни за то, чтобы словаки жили в свободной стране – это нормально.

Статуя была изготовлена ​​словацким скульптором Славомиром Гибеем. Помимо статуи Конева, он также создал памятник маршалу Малиновскому в селе Старый Теков.

Словацкий союз антифашистов считает за честь отдать дань уважения и выразить слова благодарности личности Ивана Степановича Конева в местах, где в кровавой борьбе и со множеством жертв родилась наша свобода заявил председатель Союза антифашистов Ярослав Демиан

Маршал Конев командовал 1-м Украинским фронтом, участвовавшим в Карпатско-Дуклинской операции осенью 1944 года. Эта операция ознаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма.

В субботу в Словакии проходят памятные мероприятия к 82-летию Карпатско-Дуклинской операции.