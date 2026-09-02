Древней легенде о сердце Раевского нашлось подтверждение Швыдкой: документы подтвердили 150-летнюю легенду о сердце Раевского в Сербии

Москва2 сен Вести.Документы подтвердили 150-летнюю легенду о герое сербско-турецкой войны, полковнике Николае Раевском (1839-1876). Об этом ИС "Вести" рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Полковник Николай Николаевич Раевский – внук героя Отечественной войны 1812 года Николая Раевского, приехал добровольцем в сербскую армию во время русско-турецкой войны. Погиб в бою с турками 20 августа 1876 года у села Горни-Адровац на юге Сербии.

150 лет существовала легенда, что в церкви в монастыре Святого Романа хранится сердце Раевского. Потому что Раевский завещал тело похоронить в России, а сердце - в Сербии. В последнее время нашли документы, которые подтверждают, что на месте, где стоит памятник, действительно захоронено сердце Раевского, которое навсегда осталось с сербским народом рассказал он

На юге Сербии состоялась церемония открытия памятника русскому полковнику. Бюст героя установлен в монастыре близ села Джунис. Автором памятника стал академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. Основой для образа стал некролог, опубликованный в журнале "Пчела" в сентябре 1876 года.