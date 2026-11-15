Москва15 ноя Вести.Акт вандализма в отношении памятника маршалу СССР Ивану Коневу отвратителен. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

Речь идет об осквернении памятника Коневу в населенном пункте Кружлова на востоке Словакии. Вскоре после его установки неизвестные разбили табличку с именем маршала, оставили на постаменте оскорбительную надпись и набросили на скульптуру разрезанный венгерский флаг.

Вандализм в отношении памятника Коневу особенно отвратителен. Памятник установлен в Долине смерти на Дукле, где больше всего погибло советских и чехословацких солдат во время прорыва в Словакию. Медийную атмосферу для повреждения памятника создают мейнстримные СМИ цитирует его РИА Новости

Собеседник агентства напомнил, что монумент изготавливали на пожертвования добровольцев, а устанавливали – с разрешения администрации населенного пункта. Чарногурский добавил, что будет следить за развитием событий и действиями словацкой полиции.