Москва14 ноя Вести.Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил в беседе с РИА Новости, что в ходе поездок в Россию его впечатлило отношение жителей к собственной стране, и назвал это патриотизмом, заметным даже в повседневном общении.

Патриотизм, который проявляется в обычных разговорах и небольших жестах сказал Чарногурский, отвечая на вопрос о том, что больше всего запомнилось ему во время визитов в РФ

Экс-премьер также отметил гордость россиян за свою страну. По его словам, именно это чувство стало одним из самых ярких впечатлений от поездок. Чарногурский возглавлял правительство Словакии в 1991–1992 годах и неоднократно публично выступал за развитие отношений с Москвой.

Ранее Life.ru сообщал, что имя Чарногурского внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Авторы ресурса обвинили политика в поддержке России и в посягательстве на территориальную целостность Украины. Одним из поводов стала его поездка в Мариуполь в 2025 году, о которой он позднее рассказывал подробно.

Действующее руководство Словакии также выступает за сохранение диалога с Москвой. В конце октября премьер-министр Роберт Фицо положительно оценил изменение позиции европейских стран по вопросу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Фицо, без прямых контактов с ним урегулировать конфликт на Украине невозможно.