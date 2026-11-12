Москва12 ноя Вести.Поддержка Украины ложится на экономику Словакии тяжким бременем и лишает ее российских энергоресурсов.

Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости экс-премьер-министр республики Ян Чарногурский.

Любая поддержка Украины для нас экономически обременительна и киевский режим нам вредит, например, тем, что перекрыл нефтепровод "Дружба" и газопровод из России заявил Чарногурский

По словам политика, в отличие от Украины, Россия для Словакии является не экзистенциальным врагом, а стратегическим союзником.

Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что с начала конфликта на Украине страна отправила Киеву военные материалы почти на 700 млн евро. После того как осенью 2023 года правительство республики возглавил Роберт Фицо, поставки военной помощи киевскому режиму за счет государственного финансирования были прекращены.

В январе этого года Украина перекрыла транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", мотивируя свои действия его повреждением. Власти республики сочли этот шаг политическим. В апреле поставки по "Дружбе" были возобновлены. С января 2025 года Украина препятствует и транзиту российского газа. Словакия частично восстановила поставки и получает газ из РФ по "Турецкому потоку".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, как на него накричал канцлер ФРГ Фридрих Мерц из-за отказа поддержать новые антироссийские санкции.