Венгерский блогер Туроци: в РФ не принято улыбаться, когда этого не требуется

Венгерский видеоблогер признался, почему в России ему больше всего нравятся люди Венгерский блогер Туроци: в РФ не принято улыбаться, когда этого не требуется

Москва27 сен Вести.Ведущий популярного новостного YouTube-канала о России Рихард Туроци рассказал в интервью РИА Новости, что в РФ ему больше всего нравятся люди. За их кажущейся суровостью скрывается живая искренность. Они быстро умеют переходить с формального на дружеский тон, когда это уместно, добавил видеоблогер.

Блогер пояснил, за что он ценит россиян, и чем они отличаются от жителей других стран.

Они говорят очень прямо. У них не принято без необходимости улыбаться или особенно проявлять эмоции, когда этого не требуется цитирует слова Туроци агентство

В пример венгерский блогер привел прохождение пограничного контроля. На КПП суровый взгляд таможенника или пограничника поначалу может напугать. Однако, как отмечает Рихард Туроци, стоит возникнуть неловкой паузе, как этот "грозный страж" преображается: начинает тепло улыбаться и охотно делится историями или впечатлениями.

Люди ведут себя так, как нужно: есть должность, есть роль и определенные обязательства... А когда этого нет, тогда он ведет себя как обычный человек поясняет видеоблогер из Венгрии

По его мнению, в РФ у всего свое место. И это венгерскому блогеру нравится. Ему также нравится, что россияне уместно употребляют обращения на ты и вы, даже по имени-отчеству, в то время как на его родине преимущественно ко всем принято обращаться на ты. Уважительное обращение, считает частый гость России, позволяет сохранять дистанцию с другими людьми и собственные границы. Не везде и не со всеми нужно быть приятелями, считает Туроци.

Есть ясные рамки того, как устроена работа, отношения между соседями, обслуживание в банке или что угодно еще, как люди разговаривают друг с другом отметил блогер

Туроци добавил, что в России есть места, которые он снова хотел бы посетить. Западную часть страны он уже изъездил вдоль и поперек. Теперь мечтает проехать на поезде по Транссибирской магистрали, побывать на Дальнем Востоке и оказаться зимой на озере Байкал.