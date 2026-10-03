"Мне необходимо отключиться на пару часов": Фицо сообщил о болезни Премьер Словакии из-за болезни пропустит годовщину военной операции 1944 года

Москва3 окт Вести.Премьер Словакии Роберт Фицо в связи с болезнью пропустит памятные мероприятия по случаю годовщины Карпатско-Дуклинской операции 1944 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В посте Фицо извинился за отсутствие 3 октября на мероприятии в Дукле. Он уточнил, что ждал это мероприятия.

Всю неделю борюсь с вирусным заболеванием, мне необходимо буквально отключиться на пару часов, чтобы я мог выполнять дальнейшую рабочую программу говорится в публикации

Карпатско-Дуклинская операция - фронтовая наступательная операция войск СССР против армий гитлеровской Германии в ходе Великой Отечественной войны, проведенная с 8 сентября по 28 октября 1944 года. Ее целью был прорыв на соединение с силами, начавшими Словацкое национальное восстание.