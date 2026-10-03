Медики не разрешили Фицо визит в Сербию из-за состояния здоровья Роберт Фицо отменил визит в Сербию из-за запрета врачей на авиаперелеты

Москва3 окт Вести.Пресс-служба премьер-министра Словакии Роберта Фицо сообщила, что он не получил медицинского разрешения на полет в Сербию самолетом.

В связи с последствиями покушения состояние его здоровья по-прежнему не позволяет ему путешествовать самолетом, хотя он очень хотел лично приехать в Белград и присутствовать на большом общенациональном митинге списка Александра Вучича - "Единая Сербия" говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Словакии

Ранее Роберт Фицо не стал исключать того, что Владимир Зеленский страдает наркотической зависимостью. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной годовщине покушения на него.