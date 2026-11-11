ВС оставил в силе решение о передаче жителю Подмосковья участка без торгов Верховный суд обязал передать жителю Подмосковья земельный участок без торгов

Москва11 ноя Вести.Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел жалобу жителя Московской области. Администрация отказалась передать ему земельный участок в собственность за плату без проведения торгов. Об этом сообщил Верховный Суд в мессенджере MAX.

Сергей Павлов объяснил: спорная территория раньше входила была частью приусадебного владения, где стоит жилой дом, доставшийся ему по наследству. Первая инстанция встала на его сторону, но апелляция и кассация поддержали местные власти.

Верховный суд решение первой инстанции оставил в силе. Судьи отметили: оба участка связаны адресацией, граничат друг с другом, у них общая планировка, и по факту они используются как одно домовладение.

ВС оставил в силе решение первой инстанции, указав, что оба участка являются смежными, имеют общую планировочную структуру, связаны адресацией и фактически используются как единое домовладение говорится в публикации

Таким образом, Верховный суд признал отказ администрации незаконным. Решение первой инстанции вступило в силу.