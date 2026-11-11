Москва11 нояВести.Президиум Верховного Суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел жалобу жителя Московской области. Администрация отказалась передать ему земельный участок в собственность за плату без проведения торгов. Об этом сообщил Верховный Суд в мессенджере MAX.
Сергей Павлов объяснил: спорная территория раньше входила была частью приусадебного владения, где стоит жилой дом, доставшийся ему по наследству. Первая инстанция встала на его сторону, но апелляция и кассация поддержали местные власти.
Верховный суд решение первой инстанции оставил в силе. Судьи отметили: оба участка связаны адресацией, граничат друг с другом, у них общая планировка, и по факту они используются как одно домовладение.
ВС оставил в силе решение первой инстанции, указав, что оба участка являются смежными, имеют общую планировочную структуру, связаны адресацией и фактически используются как единое домовладениеговорится в публикации
Таким образом, Верховный суд признал отказ администрации незаконным. Решение первой инстанции вступило в силу.