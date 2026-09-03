Москва3 сенВести.Верховный суд России отказался рассматривать надзорную жалобу партии "Яблока" на решение о снятии с выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба "Яблока" в Telegram-канале, прикрепив скриншот с итогами рассмотрения жалобы на сайте ВС.
Верховный суд отказался передавать на рассмотрение надзорную жалобу "Яблока" на снятие федерального списка партии с выборов в Госдумуследует из сообщения
10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в депутаты Государственной думы. В партии "Родина" сообщили о "массе юридических нарушений" со стороны "Яблока", прежде всего связанных с финансированием. В самой партии "Яблоко" иностранное финансирование отрицали. 17 августа Верховным судом была отклонена апелляция "Яблока".