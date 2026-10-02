Верховный суд оставил в силе приговор жителю Северной Осетии по делу о шпионаже Верховный суд РФ утвердил 14-летний приговор жителю Северной Осетии за госизмену

Москва2 окт Вести.Приговор по делу о государственной измене в форме шпионажа жителю Северной Осетии признан законным, сообщает пресс-служба Верховного суда в MAX.

Отмечается, что фигурант передал через мессенджер ппредставителю ВСУ информацию о российском военном объекте и о последствиях атаки на него украинских БПЛА.

Алиму Ибрагимову назначено 14 лет лишения свободы говорится в публикации

Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу осужденного и не нашла оснований для смягчения наказания за преступление против безопасности государства.