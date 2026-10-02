Москва2 октВести.Приговор по делу о государственной измене в форме шпионажа жителю Северной Осетии признан законным, сообщает пресс-служба Верховного суда в MAX.
Отмечается, что фигурант передал через мессенджер ппредставителю ВСУ информацию о российском военном объекте и о последствиях атаки на него украинских БПЛА.
Алиму Ибрагимову назначено 14 лет лишения свободыговорится в публикации
Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу осужденного и не нашла оснований для смягчения наказания за преступление против безопасности государства.