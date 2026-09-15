Москва15 сенВести.Российские войска при помощи расчета беспилотников типа "Герань" поразили международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Поражение расчетом БПЛА типа "Герань" Международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской областиговорится в заявлении
В ведомстве отметили, что регулярные удары пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе, где расположены ключевые транспортно-логистические узлы армии киевского режима.
Ранее 15 сентября Минобороны отчиталось о взятии российскими военными под свой контроль населенного пункта Ольховатка в Харьковской области.