ВС РФ "Геранью" поразили международный АПП в Волынской области ВС РФ поразили международный автомобильный пункт пропуска в Волынской области

Москва15 сен Вести.Российские войска при помощи расчета беспилотников типа "Герань" поразили международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Поражение расчетом БПЛА типа "Герань" Международного автомобильного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области говорится в заявлении

В ведомстве отметили, что регулярные удары пограничным переходам Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе, где расположены ключевые транспортно-логистические узлы армии киевского режима.

Ранее 15 сентября Минобороны отчиталось о взятии российскими военными под свой контроль населенного пункта Ольховатка в Харьковской области.