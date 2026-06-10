Москва10 июн Вести.Вооруженные силы РФ нанесли поражение военно-морской базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также складам боеприпасов и горючего, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

Уточняется, что удар нанесен силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ отмечается в сообщении

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удары по местам хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

6 июня сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли удары по местам производства, хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ.