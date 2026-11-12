Российские военные атаковали завод в Киеве, где собирали БПЛА "Хорнет"

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космической промышленности в Киеве Российские военные атаковали завод в Киеве, где собирали БПЛА "Хорнет"

Москва12 ноя Вести.Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли сокрушительный удар по агрегатно-детальному предприятию ракетно-космической промышленности в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников.

В городе Киеве поражено: агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности (завод "Генератор") говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что на этом предприятии производили беспилотники средней дальности типа "Хорнет".

Ранее Минобороны сообщило о серии ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, которые работали на нужды ВСУ.