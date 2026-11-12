В Киевской области поражены три завода, делавших БПЛА и компоненты топлива

ВС РФ поразили в Киевской области три завода, делавших БПЛА и компоненты топлива В Киевской области поражены три завода, делавших БПЛА и компоненты топлива

Москва12 ноя Вести.Российские военнослужащие поразили три промышленных предприятия по производству беспилотников и компонентов для ракет для Вооруженных сил Украины в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

В Киевской области поражены: промышленное предприятие Бровары … промышленное предприятие Кузьминцы … промышленное предприятие Яготин говорится в сообщении

На заводах производились сборка беспилотников, производство компонентов для твердого ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах и твердотопливные ускорители для дронов.