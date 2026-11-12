Москва12 нояВести.Российские военнослужащие поразили три промышленных предприятия по производству беспилотников и компонентов для ракет для Вооруженных сил Украины в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.
В Киевской области поражены: промышленное предприятие Бровары … промышленное предприятие Кузьминцы … промышленное предприятие Яготинговорится в сообщении
На заводах производились сборка беспилотников, производство компонентов для твердого ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах и твердотопливные ускорители для дронов.