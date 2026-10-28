ВС РФ ударили по сухогрузу в Черноморске Армия России нанесла удары по украинскому сухогрузу

Москва28 окт Вести.ВС РФ днем нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с грузами для украинской армии, сообщили в Минобороны.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ заявили в военном ведомстве

Также в Харькове поражен логистический центр, где хранились грузы военного и двойного назначения, а в Волынской области поражены две электрические подстанции.

16 октября на встрече с армейским руководством президент РФ Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.