Поддубный заявил об ударе ВС РФ по заводу "Импульс" в Сумской области

ВС РФ ударили по заводу "Импульс" в Шостке Сумской области Поддубный заявил об ударе ВС РФ по заводу "Импульс" в Сумской области

Москва16 ноя Вести.ВС РФ нанесли новый удар по заводу "Импульс", расположенному в Шостке Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее, 13 ноября, в Шостке российским ударом была выведена из строя электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Сообщается о новом ударе ВС РФ по заводу "Импульс", расположенному в Шостке Сумской области отметил Поддубный

Военкор уточнил, что ранее завод обеспечивал потребности угольной и горнорудной промышленности, металлургии, теплоэнергетики и строительной отрасли. Евгений Поддубный также указал на стратегическое значение предприятия для нужд ВСУ.

"Импульс" являлся единственным предприятием на Украине, способным в замкнутом цикле производить полный ассортимент средств инициирования промышленных взрывчатых веществ. … Безусловно мощности завода задействованы и в интересах министерства обороны Украины, что делает его важной частью военно-промышленного комплекса противника, а для наших вооруженных сил - законной целью сообщил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований в 141 районе.