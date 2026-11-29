ВС РФ уничтожили три пусковые установки "Нептун" ВСУ Российская армия уничтожила три пусковые установки "Нептун" ВСУ

Москва29 ноя Вести.Российская армия уничтожила три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, целями ВС РФ стали используемые в интересах украинских боевиков объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также военные аэродромы.

Уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации

Отмечается, что удары по целям наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.