Москва29 нояВести.Российская армия уничтожила три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, целями ВС РФ стали используемые в интересах украинских боевиков объекты энергетической инфраструктуры, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА, а также военные аэродромы.
Уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун"говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации
Отмечается, что удары по целям наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.