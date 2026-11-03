Силы ПВО РФ перехватили более тысячи украинских беспилотников за сутки Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 1265 дронов ВСУ за сутки

Москва3 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 1265 беспилотников Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился четырех ракет "Нептун".

Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее стало известно, что ВС России поразили объекты энергетического комплекса в трех областях Украины. Цели обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.