Москва3 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны перехватили в зоне спецоперации 1265 беспилотников Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, противник лишился четырех ракет "Нептун".
Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее стало известно, что ВС России поразили объекты энергетического комплекса в трех областях Украины. Цели обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и украинскую армию.