Все аварийные бригады Крыма перешли на усиленный режим работы Аксёнов: в Крыму все аварийные бригады работают в усиленном режиме

Москва6 ноя Вести.Вопросы электроснабжения и подготовки к зиме остаются главными темами обращений жителей Крыма. По словам главы республики Сергея Аксёнова, правительство делает все возможное, для решения существующих проблем, а все аварийные бригады переведены в усиленный режим работы.

Главными темами обращений крымчан, которые получаю и читаю ежедневно, остаются ситуация с энергоснабжением и прохождение осенне-зимнего периода. Информация поступает не только от граждан, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы, а также от моих помощников… Все аварийные бригады работают в усиленном режиме написал Аксёнов в мессенджере МАХ

Он добавил, что ситуация на полуострове складывается сложная, однако по ряду причин, в том числе военных и технических, наладить все одновременно пока невозможно.

Ранее в Минэнерго заявили, что держат на контроле ситуацию с энергоснабжением Республики Крым и Севастополя.